CR7 piccante: "Rovesciata contro la Juve? Meglio il sesso con Georgina"

Nel corso dell'intervista concessa da Cristiano Ronaldo a ITV il fenomeno portoghese ha parlato anche della rete segnata in rovesciata contro la Juventus nell'aprile del 2018. E la risposta è particolarmente curiosa, visto che successivamente gli viene chiesto anche un paragone piccante... Questo il pensiero di CR7: "Avevo provato a segnare un gol del genere tante volte. Ho segnato più di 700 reti, ma mai una così. Il modo in cui l'ho fatto, contro Buffon, contro la Juventus, ai quarti di Champions League... E' stato un bellissimo gol, forse uno dei migliori che abbia mai visto. Non perché l'ho segnato io, direi lo stesso se lo avesse fatto un altro giocatore. Meglio del sesso? No. Soprattutto se comparato col sesso con la mia Geo".