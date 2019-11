CR7-Pipita, la coppia d'oro Juve: in Russia sarà questo l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La coppia d'oro della Juventus, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, quella che a suon di gol cerca la qualificazione agli ottavi di Champions con due turni di anticipo. Stasera i bianconeri saranno impegnati a Mosca, e in attacco sarà probabilmente quello il tandem di mister Sarri, con i numeri - evidenziati dal Corriere dello Sport - che sorridono alle due stelle, soprattutto quando giocano insieme. In Serie A sono sette le gare giocate congiuntamente, 3 i gol di Ronaldo e 2 quelli di Higuain, mentre in Liga sono addirittura 100 le presenze contemporanee: 112 centri il portoghese, 65 l'argentino. Bene anche in Europa: 28 marcature il primo, 7 il secondo. Decisamente un "passaporto Juventus".