Crotone, il dg Vrenna: "Ci piacciono Esposito e Agoume dell'Inter. Vogliamo tenere Benali"

vedi letture

Nell'intervista concessa a Sky Sport questo pomeriggio, Raffaele Vrenna ha parlato anche di calciomercato. Queste le dichiarazioni del dg del Crotone, tra entrate e possibile uscite:

Parliamo di mercato: Agoumé ed Esposito sono obiettivi reali?

"Li hanno accostati a noi e sicuramente ci piacciono entrambi tanto. Esposito ha già giocato in Champions con l'Inter, Agoumé è uno dei giovani più promettenti in quel ruolo e sono sicuro che potrebbero fare molto bene in Calabria. Per ora però non c'è alcuna trattativa, vedremo più avanti".

State provando a trattenere Benali?

"Per noi è un punto di riferimento, è qua da più di due anni ed è un titolare inamovibile. Per questo proveremo a trattenerlo, ma la volontà del calciatore sarà ovviamente importante. Noi glielo abbiamo già detto: vogliamo che rimanga perché ci ha dato tantissimo e possiamo dirgli solo grazie".