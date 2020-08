Crotone, parla il dg Vrenna: "Questa promozione è come una salvezza. Simy? Un fenomeno"

vedi letture

Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha parlato così a Sky Sport della promozione dei rossoblù in Serie A e della prossima stagione: "Questa è la mia seconda promozione nella massima serie. Diciamo però che questa la sento più mia perché, rispetto alla passata, sono stato maggiormente dentro le dinamiche del club. Avevamo impiegato tutte le nostre forze economiche per cercare di risalire già lo scorso anno, ma qualcosa è andato storto. Noi però non abbiamo mollato e alla fine eccoci qua, di nuovo in Serie A: questa è una salvezza più che una promozione per noi".

Parliamo di mercato: Agoumé ed Esposito sono obiettivi reali?

"Li hanno accostati a noi e sicuramente ci piacciono entrambi tanto. Esposito ha già giocato in Champions con l'Inter, Agoumé è uno dei giovani più promettenti in quel ruolo e sono sicuro che potrebbero fare molto bene in Calabria. Per ora però non c'è alcuna trattativa, vedremo più avanti".

Quant'è cresciuto Simy?

"Ce l'ho nel cuore. Da quando è arrivato al Crotone, sono stato forse uno dei pochi a credere in lui. L'ho stimolato e gli sono stato sempre vicino. Prima di essere un calciatore è un uomo eccezionale. Si è preso i fischi e gli insulti, ma ha lavorato sodo e oggi per me è un vero fenomeno. Si sta godendo meritatamente il suo momento (Simy è stato il capocannoniere della Serie B 2019-2020, ndr)".

State provando a trattenere Benali?

"Per noi è un punto di riferimento, è qua da più di due anni ed è un titolare inamovibile. Per questo proveremo a trattenerlo, ma la volontà del calciatore sarà ovviamente importante. Noi glielo abbiamo già detto: vogliamo che rimanga perché ci ha dato tantissimo e possiamo dirgli solo grazie".