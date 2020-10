Crotone, quarantena finita per Luperto: "Ho bisogno di continuità e di far vedere quanto valgo"

vedi letture

Sebastiano Luperto, avuto l’ok dell’Asl di Crotone che ha ritenuto conclusa la quarantena dopo l’esito negativo del doppio tampone, è pronto per allenarsi in gruppo. Ecco le prime dichiarazioni da calciatore del Crotone di Luperto che ha risposto alle domande inviate dai giornalisti: "Crotone è una grande piazza, il fulcro principale di questa trattativa è stato il mister perché ha spinto tanto e mi voleva nella sua squadra, spero di ripagare in campo questa fiducia e di dimostrare le mie qualità. Obiettivi personali? Dimostrare le mie qualità, ho bisogno di continuità e di far vedere quanto valgo. La Serie A? È un campionato duro, come squadra dobbiamo essere molto compatti e remare verso l’unico obiettivo, quello della salvezza”.