Analizzando il possibile futuro (lontano dalla Juventus) di Emre Can, il Corriere dello Sport sottolinea come restino ancora in piedi alcune piste che portano a uno scambio. In questo senso - si legge - sono stato riallacciati i contatti con il Barcellona, che ha a sua volta da gestire i casi legati a Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Il croato in particolar modo sarebbe soluzione gradita, ma resta la distanza nelle valutazioni dei cartellini tra i due club, con la Juve che vorrebbe un ampio conguaglio mentre il Barcellona gradirebbe altre contropartite ritenute incedibili (vedi Federico Bernardeschi).

C'è anche Paredes - Di scambio in scambio, sempre vivo il canale con il PSG, che pure spinge per Mattia De Sciglio mettendo sul piatto Thomas Meunier in scadenza di contratto: ma restando sul centrocampo e il fattore Emre Can, ecco che l'idea che sta prendendo quota dopo l'infortunio di Sami Khedira è quella di uno scambio con Leandro Paredes, a sua volta scontento in casa PSG.