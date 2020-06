Da Spadafora a Gravina: il calcio festeggia la sua ripartenza, ma c'è ancora tanta strada da fare

Il calcio è tornato, finalmente. Dopo le due semifinali di Coppa Italia e in attesa della finalissima in programma mercoledì prossimo a Roma, prosegue il countdown per la ripresa della Serie A fissata per il 20 di giugno.

Un percorso non facile - Dall'incertezza sullo stop alla riorganizzazione del calendario, passando per il rigoroso protocollo sanitario, fino al monitoraggio costante della curva dei contagi: il percorso verso la ripartenza del calcio nel nostro Paese non è stato certo privo di ostacoli, ma in queste ore ha portato i suoi primi frutti. "Siamo solo all’inizio, ma siamo già a un punto importante. Gli allenamenti sono ripartiti, il calcio è tornato in campo con la Coppa Italia. Resta la questione da chiarire relativa allo sport amatoriale e di contatto", è stato il commento del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora .