© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani rientreranno gli ultimi calciatori impegnati con le Nazionali. Stiamo parlando di Kluivert e Fuzato, ma già da lunedì qualche calciatore è tornato a Trigoria per riprendere a lavorare con Fonseca. Il tecnico portoghese a partire dalla sfida di domenica con il Brescia potrà contare nuovamente su Pellegrini e Mkhitaryan con l’armeno, più dell’azzurro, in grado di dare il cambio a partita in corso ai trequartisti fin qui sempre utilizzati dall’ex Shakhtar. D’altronde, da oggi a Natale, servirà l’aiuto di tutti per l’ultimo tour de force dell’anno.

OBIETTIVI - Sette partite in 26 giorni e dalle quali passerà anche la qualificazione della Roma ai sedicesimi di Europa League. Percorso leggermente più complicato dopo la sconfitta con il Gladbach, ma comunque alla portata dei giallorossi, obbligati a vincere già il 28 novembre a Istanbul contro il Basaksehir. L’ex squadra di Under aprirà un mini ciclo di tre gare tutte in trasferta. Subito dopo, infatti, Dzeko e compagni voleranno al Bentegodi per la sfida con il Verona e poi a San Siro con l’Inter. Sette giorni nei quali Fonseca indirizzerà il futuro della squadra con la speranza di passare un Natale sereno. Prima della sosta per le festività, però, ci saranno le sfide con Wolsberger, Spal e Fiorentina. Quest’ultima al Franchi e che certifica come tutti i big match del tour de force (Basaksehir e Inter) saranno affrontati lontano dall’Olimpico. Dunque far bene per andare avanti in Europa e restare agganciati al treno Champions. Dovessero essere raggiunti entrambi gli obiettivi prima dello stop, la Roma farebbe poi le sue valutazioni sul se e dove intervenire nella finestra invernale di mercato per dare al tecnico ulteriori pedine da qui alla fine della stagione.