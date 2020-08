Dalla Turchia: il Genoa ha ceduto Gumus al Fenerbahce

Sinan Gumus (26) ed il Genoa, una storia già ai titoli di coda. L'attaccante turco nato in Germania, infatti, lascia il club rossoblù per approdare al Fenerbahce. Trasferimento a titolo gratuito e contratto triennale con opzione per l'ala destra. Lo riporta TRT Spor.

Arrivato in Liguria esattamente un anno fa come svincolato dal Galatasaray, Gumus ha giocato soltanto tre partite per poi andare in prestito all'Antalyaspor. Il suo futuro è ancora il campionato turco.