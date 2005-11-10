De Gea tiene la Fiorentina in partita: spagnolo tre volte decisivo nei primi 45', contro l'Inter è 0-0

Termina 0-0 il primo tempo della sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina: nerazzurri macchinosi ma comunque vicini più di una volta al vantaggio, viola ordinati ma mai pericolosi dalle parti dell'esordiente Provedel. Al quarto d'ora il primo squillo dell'Inter e della gara: palla persa da Fagioli sulla trequarti, Esposito e Barella duettano ma il tiro dell'ex Cagliari è troppo centrale per impensierire De Gea. Fiorentina che pressa con forza e si difende con ordine, ma fatica molto a rendersi pericolosa nella metàcampo nerazzurra, infatti Provedel di fatto chiude il primo tempo a guanti immacolati.

Show di De Gea, tre miracoli tengono in partita la Fiorentina

Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo l'Inter accelera e per tre volte il portiere viola deve superarsi: dapprima su un colpo di testa botta sicura di Esposito, che vede lo spagnolo distendersi e superarsi. Poi due volte su Thuram, che sfugge a Pongracic con facilità e conclude due volte in diagonale sul secondo palo, chiamando De Gea ad altrettante deviazioni decisive. La prima frazione termina così, squadre negli spogliatoi a chiarirsi le idee su come migliorare nella ripresa.

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