De Laurentiis su Lozano: "Non è stupido, incontrerà Garcia e deciderà se rinnovare con il Napoli"

Intervistato da ESPN, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di Hirving Lozano, in scadenza di contratto il prossimo anno e per cui il futuro non è chiaro: "Non credo che Lozano sia uno stupido, quando arriverà il momento di incontrare Garcia forse capirà che sarà meglio prolungare il contratto oppure andare altrove", le parole del presidente azzurro, che proprio ieri in conferenza stampa si era scagliato contro i calciatori in scadenza il prossimo anno.