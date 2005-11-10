De Rossi avverte il Genoa: "Venezia pericoloso. Traore e Meichtry ok". Anche Baldanzi e Colombo
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“È una partita che vale tanto”. Così Daniele De Rossi, in conferenza stampa, parla dell’incrocio tra il suo Genoa e il Venezia di Davide Nicola: “Più si va avanti, più le partite saranno importanti, ma in questo caso si parla anche di uno scontro diretto”.
I lagunari sono reduci dal successo sul Napoli: “È un avvertimento allo stato puro, il Venezia finora è stato molto sfortunato, sarà una sfida difficile. E con Nicola hanno trovato una solidità diversa: sono cambiati e sono diventati più pericolosi. I tifosi? Mi aspetto che siano con noi come sempre”.
De Rossi ha anche fatto il punto sull’infermeria: “Traore gioca, anche Meichtry è recuperato”. Nessuna preoccupazione anche per Colombo e Baldanzi, che saranno regolarmente a disposizione.
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