De Rossi spiega il litigio col tifoso: "Ho sbagliato io, non devo reagire e chiedo scusa"

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia per 1-0, ricostruendo anche il litigio col tifoso rossoblù in tribuna. Di seguito la sua spiegazione.

La spiegazione di De Rossi

Cosa è successo a fine partita con la tribuna?

"Ho sbagliato io. C'era una persona sola che per novanta minuti parlava sempre. A me chi tratta da scemo va bene, ma era come il discorso legato a Colombo: sosteniamoli questi ragazzi. Ho sbagliato io, non devo reagire e chiedo scusa. Poi c'erano gli altri 30mila che hanno fatto un capolavoro di amore".