De Rossi spiega il litigio col tifoso: "Ho sbagliato io, non devo reagire e chiedo scusa"
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Giacomo Iacobellis
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26.10.2026 00:30Serie A
La spiegazione del tecnico del Genoa, in conferenza stampa, riguardo alla sua discussione col tifoso rossoblù presente oggi in tribuna.
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Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia per 1-0, ricostruendo anche il litigio col tifoso rossoblù in tribuna. Di seguito la sua spiegazione.
La spiegazione di De Rossi
Cosa è successo a fine partita con la tribuna?
"Ho sbagliato io. C'era una persona sola che per novanta minuti parlava sempre. A me chi tratta da scemo va bene, ma era come il discorso legato a Colombo: sosteniamoli questi ragazzi. Ho sbagliato io, non devo reagire e chiedo scusa. Poi c'erano gli altri 30mila che hanno fatto un capolavoro di amore".
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