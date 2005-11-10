Debiti non pagati alla moglie, altri guai per Yonghong Li. Liquidata la Rossoneri Sport Investment

Secondo quanto riporta gazzetta.it, la Corte di Hong Kong ha disposto la liquidazione di Rossoneri Sport Investment, la società veicolo creata per l'acquisizione del Milan da parte dell'imprenditore Yonghong Li.

La moglie di Li vince una causa da 18 milioni

La sentenza era stata emessa il 30 giugno ma solo oggi sono arrivate le motivazioni. La Corte ha accolto la richiesta di General Fantasy Company, società che fa a capo di Huang Qingbo, ossia la moglie di Yonghong Li, per il mancato pagamento di un debito di quasi 18 milioni di euro.

L'anno scorso la bancarotta personale

Già nel novembre 2025 era arrivata la bancarotta personale di Yonghong Li, dichiarata dal tribunale di Hong Kong per un debito di circa 250 milioni di euro, riferito alla garanzia personale che Li aveva sottoscritto nel 2017 in favore dei fondi per l’emissione di bond da 150 milioni di dollari, attraverso cui venne finanziato l’acquisto del Milan da Fininvest. Il bond era stato emesso dalla Rossoneri Advance Co. Limited.