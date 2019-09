© foto di Federico De Luca

Torna a parlare della sconfitta di Firenze contro la Fiorentina Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Inter: "Partiamo dal presupposto che gli episodi condizionano le partita ma non siamo stati aiutati dalle decisioni arbitrali. Sul primo gol c'è un fuorigioco di rientro di Chiesa poi la seconda ammonizione di Murillo ci poteva stare il fallo ma non la sanzione perché ha cercato di evitare lo scontro. Questi episodi possono condizionare la partita. Non siamo stati aiutati da questo ma non giustifica il fatto che dobbiamo lavorare per migliorare certi aspetti. [...] Serve attenzione all'interno della partita. Quello che mi ha fatto arrabbiare è stata la mancanza di attenzione nelle due fasi di gioco, principalmente quella difensiva. La Fiorentina era una squadra impaurita e noi non siamo stati bravi a fiutarla quella paura".