Dimarco e il rinnovo con l'Inter, a che punto siamo. Ecco la richiesta del classe '97

Dimarco e il rinnovo con l'Inter, a che punto siamo. Ecco la richiesta del classe '97TMW
Raimondo De Magistris
Quando rinnoverà il contratto Federico Dimarco? Quanto guadagnerà l'MVP dell'ultima Serie A dopo aver sottoscritto un nuovo accordo con l'Inter? In casa nerazzurra è iniziata da diverse settimane la trattativa per il rinnovo del contratto del laterale classe '97 in scadenza nel giugno 2028. I contatti tra il nuovo ds Baccin e l'entourage del calciatore ufficialmente partiti a Madrid in occasione della trasferta di Champions contro il Real stanno proseguendo in questi giorni con la volontà comune di andare avanti insieme. Già, ma quando arriverà la firma? E a che condizioni?
Dimarco oggi non è tra i più pagati
Dimarco oggi guadagna quattro milioni di euro netti a stagione più bonus, grossomodo quanto il difensore inglese ex City John Stones arrivato la scorsa estate. Numeri alla mano, ci sono in rosa almeno sette giocatori più pagati di lui: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Manuel Akanji, Piotr Zielinski e Lautaro Martinez. Se però da un lato il capitano nerazzurro coi suoi nove milioni a stagione resta per tutto lo spogliatoio nerazzurro il calciatore che giustamente guadagna più di tutti, dall'altro Dimarco spera di arrivare a un accordo che possa riconoscere il suo status di bandiera della squadra al pari di calciatori come Nicolò Barella.
La richiesta è intorno ai sei milioni a stagione
Proprio gli stipendi di Barella e Bastoni coi circa sei milioni di euro euro più bonus rappresentano un parametro attorno a cui ruota la trattativa. Un accordo che inevitabilmente, oltre che dalle discussioni con Baccin, passa per il placet dei piani alti del club. Per passaggi che rallentano un accordo ad oggi ancora non raggiunto non per richieste fuori mercato di Dimarco, ma più per valutazioni interne al club che presto dovrà decidere cosa il da farsi.