Discussione Allegri-De Bruyne in casa Napoli, Pavlovic ha rinnovato: le top news delle 18

Coda lunga della sconfitta del Napoli contro il Villarreal, col giorno dopo che ha portato a galla uno screzio di campo fra il tecnico Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne: nella ripresa il tecnico aveva chiesto al belga di modificare la sua posizione abbassandosi per lasciar spazio agli inserimenti di McTominay. L'ex City ha però disatteso le richieste di Allegri, con relativa discussione in merito nelle ore successive al match. Intanto però l'allenatore del Napoli può sorridere con i rientri in gruppo di Olivera, Anguissa e Alisson.

Il Milan intanto, alla vigilia della sfida di Europa League col Salisburgo, ha annunciato il rinnovo del contratto di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, ex proprio del club austriaco avversario di domani, ha messo nero su bianco un nuovo accordo che avrà scadenza 2031 con opzione per una ulteriore stagione.

Vigilia anche per la Juventus, in attesa delle parole di Spalletti, e per l'Atalanta che domani affronterà il Pafos in Conference League. Queste le parole di Maurizio Sarri in sala stampa: "Per il momento abbiamo fatto solo lavoro di scarico. Il calcio moderno è questo: se fai 3 partite in 6 giorni è chiaro che bisogna riadattarsi visto che il tempo è poco. Penso che non faccia impazzire questo calcio, tendo a pensarla come le nostre curve. Domani è una gara sbrigativa che però ci toccherà arrivare più pronti possibili. Su chi giocherà staremo a vedere: faremo valutazioni in corso. Noi dobbiamo tenere in ballo molti giocatori possibili".