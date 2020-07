Domani Atalanta-Napoli, Koulibaly a Bergamo: "Rispetto e commozione"

"Rispetto e commozione" è il messaggio che Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha affidato a Instagram in vista della partita di domani contro l'Atalanta. Bergamo è stata tra le città più colpite dal Coronavirus e il centrale senegalese non ha scordato i momenti passati dalla popolazione bergamasca, lasciando da parte per un momento l'agonismo e dunque il match per ricordare le vittime del Covid-19.