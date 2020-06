Doppio Di Carmine, ma Juric resta in 10. E Simeone riapre tutto: Verona-Cagliari 2-1 al 45'

Dov’eravamo rimasti? Ah sì, il Verona che corre più forte degli altri e vola in campionato. La ritroviamo quasi uguale, la squadra di Ivan Juric, che stava per chiudere in doppio vantaggio il primo tempo sul Cagliari. Gli uomini di Walter Zenga, però, accorciano all’ultimo, forti anche del vantaggio numerico derivante dall’espulsione di Borini. Il primo tempo del Bentegodi finisce così 2-1. E la ripresa non sarà affatto scontata.

DOPPIO DI CARMINE, IL VERONA HA IL CENTRAVANTI -

La squadra di casa parte fortissima. E sulle ali di una soluzione quasi inedita: al quarto d’ora, cross di Lazovic e stacco aereo di Samuel Di Carmine. Girata di testa alle spalle di Cragno, è subito 1-0. Gli scaligeri hanno quasi subito l’occasione di trovare il raddoppio, ma la bordata dello stesso Lazovic si stampa sulla traversa, poi il portiere rossoblù si supera su Verre e Faraoni. Al 26’ è di nuovo Di Carmine, stavolta con un bolide da fuori area su suggerimento di Borini, a siglare il gol del raddoppio.

ESPULSO BORINI, SIMEONE ACCORCIA -

Le cose, per il Verona, si complicano al 35’. Borini anticipa Rog sul pallone ma tiene il piede alto. Richiamato al monitor dal VAR, l’arbitro Manganiello decide di estrarre il cartellino rosso ed espelle l’attaccante dell’Hellas. Un evento che dà nuova fiducia agli ospiti, tanto più che dopo 10 minuti è Giovanni Simeone a rimettere in discussione tutto: lancio di Cigarini, sponda aerea di Pellegrini e girata al volo del Cholito. Dormita difensiva del Verona, nell’occasione, ma la partita è riaperta. Verona-Cagliari 2-1 al Bentegodi.