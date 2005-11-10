Douvikas vota il Pallone d'Oro: "Lo merita Harry Kane: lo guardo sempre per copiarlo"

Un altro successo targato Tasos Douvikas quello centrato ieri dalla squadra di Cesc Fabregas, contro il Sassuolo: il centravanti greco ha firmato una doppietta. Nel post-partita l'attaccante ha parlato ai microfoni di Como TV:

Stai vivendo un momento incredibile, altri due gol.

"Sono molto contento di aiutare la squadra con i miei gol per i tre punti. Sono molto contento per i gol e per la vittoria".

Ci racconti che rapporto hai con Fabregas, che ha detto che in allenamento sei sempre silenzioso?

"Cerco di fare del mio meglio nelle partite e in ogni allenamento. Sono sempre focalizzato su quello che devo fare e nell'aiutare i miei compagni. Sono molto contento dei risultati che sta trovando la squadra".

Arrivavate da una serata storica in Champions League, ma quanto eravate concentrati per il Sassuolo?

"Penso che sia molto facile per tutti essere concentrati per le grandi partite come quella contro il Manchester United, ma anche il Sassuolo è davvero una ottima squadra con ottimi giocatori, con un bello stile di gioco, lo abbiamo visto nel primo tempo quando hanno creato diverse chance. Ed era importante rimanere concentrati anche per questa partita".

Chi vince il Pallone d'Oro?

"Per me Harry Kane. Mi piace molto, un attaccante complete, lo guardo molto quando gioca per rubargli qualche dettaglio, ha fatto tanti gol, è incredibile e penso lo meriti".

"Cerchiamo di avere tutti energie positive in spogliatoio e in campo, siamo come una famiglia".