Duka (Comitato UEFA): "Champions? Ai quarti possibile gara secca. E semifinali a Istanbul"

Armand Duka, presidente della federazione calcistica albanese e membro del comitato esecutivo UEFA, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss KIss Napoli' e ha svelato un retroscena relativo alle fasi finali della Champions League 2019/20: “C’è la possibilità che per la Champions League si possano giocare anche le semifinali ad Istanbul oltre che la finale. Il PSG giocherà le partite di Champions, così come il Lione. Per le altre partite si sta pensando come ci si può organizzare. Ci potrebbe essere una partita secca, con semifinali e finale giocata ad Istanbul".

Quest'oggi, nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato la ripresa dei campionati nazionali, il presidente della Federcalcio turca Nihat Özdemir s'è detto fiducioso sulla possibilità di ospitare a fine agosto la finale di Champions League.