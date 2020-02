vedi letture

E' il giorno di Lione-Juve, il ds Juninho: "Ricostruiremo la nostra storia in casa"

Il ds dell'Olympique Lione, Juninho Pernambucano, ha parlato a L'Equipe raccontandosi a 360 gradi. "Capisco la pressione dei tifosi, le critiche, chi parla col cuore. Però non ci vedono ogni giorno, quel che mettiamo nel quotidiano. E' vero, in classifica siamo settimi e in casa non andiamo bene e dobbiamo ricostruire la nostra storia in casa. Però lo dico ai giocatori: sta a loro e ci stanno provando". Juninho racconta il suo ruolo come direttore sportivo, la liberà che gli lascia il presidente Aulas "che però ha costruito il Lione da un club con 40 impiegati a quello che è oggi".