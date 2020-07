È un Gallo da record. Belotti a segno per la settima gara di fila, meglio di lui solo Ossola

vedi letture

Andrea Belotti is on fire. Con la rete (bellissima) messa a segno contro il Genoa, il Gallo è andato in rete per sette presenze di fila in serie A. È il primo giocatore del Torino a riuscirci nell'era dei tre punti, meglio di lui ha fatto solo solo Franco Ossola nella stagione 47/48.