Eintracht, Peintinger: "Assenze Inter? E' un top club. Vittoria meritata"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Il vice allenatore dell’Eintracht Christian Peintinger, durante la conferenza stampa dopo il successo sull’Inter, ha parlato della prestazione dei nerazzurri: “Sapevamo delle difficoltà degli avversari, ma è comunque un top club europeo che ha i giocatori per compensare le mancanze. Abbiamo vissuto questi 90 minuti molto intensamente. Il nostro compito era segnare, per fortuna ci siamo riusciti subito. Abbiamo fatto un bel lavoro anche difensivo, perché non abbiamo subito gol. E proprio per questo la vittoria è meritata”.