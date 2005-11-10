Elezioni FIGC: cresce il fronte Galliani. Non solo le big di A sull'ex Milan. La situazione

Sono passati quattro mesi dall'elezione di Giovanni Malagò a presidente della FIGC. Una carica che però è decaduta nelle scorse settimane con il passaggio dello stesso ex numero uno del CONI a commissario straordinario. La sua posizione al momento dell'annuncio era molto solida con la Lega di Serie A compatta sul suo nome con 19 presidenti su 20 favorevoli al suo insediamento nel massimo organo calcistico italiano.

Cresce il "fronte Galliani"

La situazione adesso non sarebbe così e nelle ultime ore il nome di Adriano Galliani si starebbe facendo largo non solo fra i numeri uno della massima serie, specie le big. Secondo quanto riporta Sky Sport, starebbero iniziando alcuni passaggi formali per rendere possibile la candidatura dell'ex amministratore delegato del Milan il quale potrebbe contare anche sull'appoggio di allenatori, calciatori e del presidente LND Giancarlo Abete.

Le dichiarazioni di Malagò

"Sorpreso e dispiaciuto, più che deluso - ha dichiarato ieri il commissario ed ex presidente del CONI - La Serie A è notoriamente e affettuosamente conflittuale: ci sono molte anime, molte personalità che tendono a voler prevalere. Ci sono alleanze, complicità che hanno una grande facilità nel cambiare opinione e quindi magari rapporti. Io non sono fatto così, chi mi conosce bene lo sa perfettamente, però ci devo convivere. Il mio auspicio ovviamente è quello di avere una candidatura unica".