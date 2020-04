Emergenza Coronavirus, la replica di Salvini e Meloni alle parole del premier Conte

A seguito delle dure parole nei loro confronti da parte del premier Giuseppe Conte, sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni hanno risposto attraverso i rispettivi canali ufficiali. Di seguito le repliche dei due leader politici alle affermazioni del Presidente del Consiglio.

"Usare la tivù di Stato - scrive il leader della Lega su Twitter - per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da regime, roba da Unione Sovietica. Perché non hanno bloccato il MES? Perché il PD vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la TAV? Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani? Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano davvero i soldi? Che fine ha fatto il blocco dei mutui per chi è in difficoltà? Cosa fanno per aiutare chi non ce la fa a pagare affitti, rate e bollette? Perché non aiutano davvero partite IVA e autonomi? Quando arriveranno i soldi promessi alle imprese? Sempre #colpadisalvini???

Altro che collaborazione, che delusione signor Conte".

"Nel 2012 io non votai il MES - precisa Meloni - in dissenso col mio partito. Me ne andai e fondai

Fratelli d'Italia. Quanti grillini avranno stesso coraggio se porteremo questione in Aula? Manterranno parola data agli italiani o la rimangeranno (come per l'alleanza col Pd) per tenersi la poltrona?".

