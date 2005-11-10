Emergenza difesa per l'Atalanta, Sarri: "Butteremo dentro i giovani prima del previsto"

Emergenza in difesa per l'Atalanta, con le condizioni di Sead Kolasinac da valutare dopo il cambio obbligato di oggi. Il tecnico de bergamaschi, Maurizio Sarri, in conferenza stampa ha spiegato che affronterà la situazione dando fiducia ai giovani, a partire da Obric. Ecco le parole del tecnico nerazzurro raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Come si affronta l'emergenza in difesa?

"Facendo giocare i giovani. Li butteremo dentro qualche mese prima del previsto".

Come giudica Obric?

"Un giocatore che fa l'esordio in Serie A e alla prima palla causa un rigore poteva andare incontro a risvolti psicologici drammatici. Invece lui è rimasto dentro la partita e alla fine ha fatto la sua gara, quindi dal punto di vista mentale è stato molto, molto bravo".

Che bilancio fai di questo inizio di stagione?

"Nella fase difensiva sicuramente ancora non ho inciso tantissimo perché dobbiamo migliorare, ma non sto parlando solo della linea difensiva: sto parlando della fase difensiva globale. Nella capacità di essere pericolosa e nella qualità del palleggio, invece, mi sembra che la squadra sia in un'evoluzione estremamente positiva, un'evoluzione che si è velocizzata in positivo negli ultimi 15-20 giorni".