Empoli, Andreazzoli su Zajc: "Avrei sprangato i cancelli per trattenerlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'addio di Zajc, ottimo protagonista dell'inizio di stagione dell'Empoli sotto la guida di Aurelio Andreazzoli, è stato discusso nella conferenza stampa di oggi da parte del tecnico azzurro, tornato alla guida della squadra in settimana: "Fosse stato per me avrei sprangato tutti i cancelli dello stadio per non farlo andare via, ma non c’ero. Dovrò interrogarmi su cosa fare, il modulo che avevamo studiato dall’anno scorso era stato pensato proprio in funzione della sua presenza. Faremo tutte le valutazioni del caso, decideremo cosa fare di questo nuovo Empoli".