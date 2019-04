© foto di Federico Gaetano

La Gazzetta dello Sport di oggi in edicola focalizza la sua attenzione su Bartlomiej Dragowski, portiere polacco di proprietà della Fiorentina in prestito all'Empoli, che con la maglia degli azzurri è stato assoluto protagonista lunedì sera nello 0-0 dei suoi a Bergamo. Al momento del suo acquisto a titolo temporaneo, il presidente Corsi ha inserito una clausola per il prolungamento del prestito, valida però solamente in caso di salvezza in Serie A.