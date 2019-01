Risultato finale: Empoli-Genoa 1-3

Giuseppe Iachini, tecnico dell’Empoli, ha commentato così la sconfitta contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove abbiamo tirato tante volte. Non siamo stati bravi nell'ultimo passaggio o nella conclusione. Anche nel secondo tempo siamo ripartiti in maniera giusta, ma una volta trovato il pareggio ci siamo fatti prendere troppo dalla voglia di strafare e abbiamo perso l'equilibrio in mezzo al campo. Dopo l'1-2, ci siamo fatti trasportare dall'entusiasmo e abbiamo perso le distanze. I ragazzi comunque hanno dato tutto, sentivamo di poter andare a vincere questa gara. Peccato”.

Rinforzi dal mercato? Iachini ci spera: "La società sta lavorando, qualche calciatore in più serve perché questo è un torneo dispendioso. Per la salvezza manca un po' di peso, sì. In alcune circostanze però bisogna leggere meglio le situazioni, dobbiamo essere più attenti. In Serie A non ti puoi far prendere dall'entusiasmo".