En plein Italia in Youth League. Tutti i risultati di oggi e la classifica aggiornata
Michele Pavese
Giornata molto positiva per le italiane in Youth League, con quattro vittorie in quattro partite tra ieri e oggi. Il Real comanda la classifica a punteggio pieno, a pari punti con Slavia Praga e Feyenoord.
Youth League, le sfide di oggi
Como - Manchester United 2-1
Lilla - Galatasaray 3-1
Aston Villa - Viking 0-1
Real Betis - Feyenoord 1-4
Club Brugge - Lens 4-2
Sporting CP - LASK 2-1
Bayern Monaco - Arsenal 3-3
Inter - Shakhtar Donetsk 2-0
Real Madrid - Lipsia 5-2
La classifica aggiornata
Real Madrid 9
Slavia Praga 9
Feyenoord 9
PSG 7
Villarreal 7
Atlético Madrid 7
Club Brugge 7
Lilla 7
Dortmund 6
Roma 6
PSV 6
Porto 6
Viking 6
Liverpool 5
AEK 5
Bayern 4
Betis 4
Arsenal 4
Sporting 4
Barcellona 4
Como 4
Inter 4
Stoccarda 3
Manchester United 3
Lens 3
Aston Villa 3
Napoli 3
Slovan Bratislava 3
Galatasaray 1
LASK 1
Manchester City 1
RB Lipsia 1
Shakhtar 0
Fenerbahce 0
Sabah FC 0
Bodo/Glimt 0