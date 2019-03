ESCLUSIVA TMW - A. Bertoni: "Pioli ha fatto il massimo. Lazio da 4° posto"

Alessandro Bertoni ha ricordato il presidente del Pisa Anconetani nel giorno dei vent'anni dalla sua scomparsi ("Romeo mi ha lanciato, mi prese dalla Rondinella e sono stato due anni in nerazzurro, poi mi ha ceduto alla Fiorentina"). Poi abbiamo parlato della squadra viola e del futuro di Pioli: "Dipende da Stefano. Ha fatto molto bene con i giocatori a disposizione - ha detto a TMW - ha fatto il massimo. Può ancora arrivare in Europa. C'è anche la Coppa Italia ma andare a Bergamo dopo il 3-3 non è semplice. Le recenti parole di Pioli? Ha esternato suo punto di vista, dicendo pane al pane, vino al vino e alla società non è piaciuto. I Della Valle? Hanno fatto buone cose, sono la settima-ottava società in Italia. Firenze chiede di più ma ci sono anche gli altri. Loro hanno pensato anche al bilancio e hanno fatto anche bene. Chiesa? Il dopo Chiesa sarà un problema. Se deve partire spero vada all'Inter, da tifoso nerazzurro. Ma può giocare ovunque con le sue doti"

La Lazio? Da ex biancoceleste come la vede?

"Deve recuperare una partita, ora sarà decisivo lo scontro con l'Inter, ma Inzaghi sta facendo bene. Certo, ci si aspettava di più Milinkovic e Luis Alberto così come da immobile. Ora comunque la squadra sta bene, per la corsa al quarto posto serve star tranquilli e chi più ne ha ora ce la può fare. Se arriva al quarto posto la Lazio fa una grande impresa"

