ESCLUSIVA TMW - Ag.Cistana: “Nazionale un premio. Mercato, decide Cellino”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il lavoro paga. E lo sa bene Andrea Cistana, difensore del Brescia che ha conquistato la chiamata della Nazionale Italiana. E sorride anche il suo procuratore, Beppe Galli, che si gode il percorso di crescita del suo assistito. “Sono contento per il ragazzo, questo momento bello per lui è coronato dalla convocazione. È un premio al lavoro, che paga sempre. Andrea - spiega Galli - ha fatto tanti sacrifici per arrivare dov’è è quello che sta raccogliendo, davvero, lo merita”.

Cosa vi siete detti dopo l’ufficialità della convocazione?

“Era felicissimo. Gli ho detto che deve continuare così e crescere sempre più. È un ragazzo che merita. E grande merito va a Cellino che ha sempre creduto in lui dimostrandolo con i fatti”.

Il percorso di crescita che ha fatto lo ha portato in Nazionale. Il telefono comincia a squillare anche per il mercato?

“Andrea grandi margini di miglioramento, ma credo ad impressionare sia stata la sua personalità. Per quanto riguarda il mercato, normale che sia un giocatore seguito, anche perché è uno dei pochi giovani italiani nel suo ruolo. Però, palla al Brescia. Oggi ci godiamo il momento è la convocazione”.