esclusiva Ag. Colley: "Carico e concentrato. Ora vuole salvare la Sampdoria"

"Omar è pronto, sta bene. E in questo finale di stagione darà tutto per la Sampdoria". Cheikh Fall, procuratore del difensore Omar Colley, ai microfoni di TMW fa il punto sul momento del suo assistito in vista della ripresa.

La Sampdoria ripartirà la prossima settimana con la sfida contro l'Inter valida per il recupero del 25esimo turno e già da diversi giorni ha iniziato a lavorare con ritmi serrati.

Come sta il ragazzo?

Sta bene, fisicamente e mentalmente. È carico e non vede l’ora di scendere in campo (finalmente) e salvare la squadra".

Nella prossima finestra di calciomercato potrebbe cambiare maglia?

"Alla Sampdoria sta molto bene. Però dovesse arrivare un'offerta importante, capace di far fare il salto di qualità al ragazzo, verrà presa in considerazione. Lascerà la Sampdoria solo per un salto di qualità".

Umberto Riva in questi giorni ha parlato di un possibile futuro in Premier League.

"Dallo scorso gennaio abbiamo firmato un accordo con la P&P di Federico Pastorello di cui Riva fa parte. E quindi la loro agenzia sta sondando le possibilità in Premier, un campionato che a Colley piace. Ma staremo a vedere, nessuna preclusione anche per altri campionati. Ma solo se ne varrà la pena, perché - conclude - lui alla Sampdoria sta bene".