ESCLUSIVA TMW - Ag. Colley: "Resta alla Samp. Kanoute? Parlerò col Pescara"

"Omar Colley resterà alla Sampdoria anche il prossimo anno". Ai taccuini di TMW, il procuratore Cheikh Fall ha confermato che il difensore gambiano - nonostante qualche sondaggio arrivato nelle passate settimane - è destinato a restare a Genova, sponda blucerchiata, anche il prossimo anno.

Cosa farà, invece, Franck Kanoute del Pescara?

"Sebastiani in una recente intervista ha dichiarato che si tratta di un calciatore molto forte. Però a conti fatti ha giocato solo dieci partite e meno di 400 minuti. Vediamo, perché è un '98 e deve giocare con continuità per crescere. Presto mi siederò attorno a un tavolo col presidente del Pescara per parlare del suo futuro".