Amaral: "Il figlio di Leandro è fortissimo. Gli ho detto di andare alla Fiorentina"

Ha vinto un Coppa Italia con la Fiorentina nel 2001 ma prima ancora nel nostro campionato aveva avuto la possibilità di giocare in un Parma stellare guidato da Carlo Ancelotti. Amaral, centrocampista brasiliano che vestì anche la maglia della Selecao, è rimasto legato al nostro paese: "Dovevo venire quest'anno in Italia - dice a Tuttomercatoweb.com - ma a questo punto dovrà rimandare. Sono molto triste per la situazione che si è creata. Io sono in una città vicina a San Paolo, Capivari, e qui per fortuna non c'è nessun malato. Però dobbiamo stare in casa e prego Dio perchè abbia misericordia di noi".

Il calcio manca anche a lei?

"Ora bisogna aspettare prima di riprendere, sarà necessario che non ci siano rischi".

Che cosa le è piaciuto del campionato italiano?

"Mi ha impressionato l'Atalanta che ha ottenuto grandi risultati anche in Champions. Peccato per la situazione che stanno vivendo a Bergamo, con tanti morti. Mi auguro che la squadra e la città possano tornare più forti di prima".

E la Fiorentina l'ha seguita?

"So che è tornato Antognoni da un po' di anni e mi fa piacere. Ho parlato in questi gironi con Leandro (ex attaccante viola, giocò nella stagione 2000-01, ndr). Lui adesso vive in America e ha tre figli. La bambina gioca nella nazionale americana di calcio mentre suo figlio di diciannove anni è fortissimo. E' una mezzapunta e gli ho detto che deve assolutamente portarlo alla Fiorentina".

Con chi parla dei suoi ex compagni viola?

"Con Nuno Gomes. Ci siamo detti che sarebbe bello organizzare una partita della nostra vecchia Fiorentina che conquistò la Coppa Italia. Un giorno lo faremo. Peccato che quell'anno pochi mesi dopo aver vinto quel trofeo arrivò il fallimento. Mi dispiacque soprattutto per i tifosi e i miei amici fiorentini".

Del Parma che ricorda?

"Grande squadra: Ancelotti allenatore e giocatori del calibro di Buffon, Cannavaro con cui mi sento ancora, Benarrivo, Dino Baggio, Crespo".

Quell'esperienza durò solo sei mesi però...

"Sì, ebbi delle difficoltà, non mi ambientai, faceva freddo e non parlavo italiano. Passai al Benfica e poi tornai in Brasile".

Oggi tra i giovani brasiliani chi le piace?

"Ho un debole per Pedrinho che andrà al Benfica, ma apprezzo molto anche Gerson del Flamengo. Non so come mai non abbia sfondato in Italia alla Fiorentina. Anche Gabigol non si è imposto nell'Inter però poi qui in Brasile ha fatto grandi cose".