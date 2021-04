esclusiva Amaral: "Veron, Matheus e Angelo bravi, ma Ney è unico e ora da Pallone d'Oro"

Amaral, ex calciatore brasiliano della Fiorentina e del Parma, giudica i nuovi talenti brasiliani. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice: "Mi piace tanto Gabriel Veron anche perchè il Palmeiras è il mio club. Sa giocare in vari settori del campo, molto duttile, come centrocampista e pure come ala. Ora si parla molto anche di questo ragazzo diciassettenne del Fluminense Kayky: è bravo ma è molto giovane. E ora a differenza di prima basta giocar bene poche partite per poi volare in Europa. Non so se è giusto, è anche una questione economica".

C'è un erede di Neymar?

"No, è unico come Ronaldo, Romario, Pelè. Apro anche una parentesi per dire che mi ha colpito Chiesa: ho giocato con Enrico che era un goleador mentre lui è molto diverso, fortissimo nell'uno contro uno".

Neymar è da Pallone d'Oro?

"Sì se vince la Champions. Se lo merita per quel che ha fatto ma lui non è stato fortunato nel vincere una Champions da protagonista assoluto".

Angelo e Matheus sono altri due talenti..

"Sì, ma manca uno alla Neymar. Sono tutti bravi e interessanti ma è meglio andare piano piano con le valutazioni e con i grandi paragoni"