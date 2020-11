esclusiva Apolloni: "Bastoni sicurezza, in continua crescita. Sarà un pilastro della Nazionale"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Luigi Apolloni. Con lui, ex difensore anche della Nazionale, si è parlato del gran momento degli azzurri: "In effetti - ha detto - pare quasi una squadra di club, Mancini ha fatto un lavoro straordinario, in poco tempo è riuscito ad assemblare al meglio il gruppo, i meccanismi sono oliati e i ragazzi si trovano a meraviglia, i giocatori sanno cosa fare in ogni situazione".

Bastoni appare sempre più forte...

"L'ho seguito fin da Parma e sta facendo una crescita straordinaria dal punto di vista tecnico e della personalità. Si è dedicato al miglioramento di se stesso e in funzione della squadra. Può diventare un colonna della Nazionale, ha qualità morali importanti. Dà sicurezza a tutto il reparto e sarà un ricambio per il post Chiellini e Bonucci".

Anche a centrocampo nonostante le assenze l'Italia è piaciuta...

"Ci sono giocatori tecnici e con dinamismo, inventiva. Le assenze non si sono sentite e si è comunque vista la squadra. Locatelli ha qualità straordinarie e può arrivare in una big. Sarà eventualmente interessante vederlo in un club dove ci sono pressioni maggiori".

Bernardeschi gioca meglio in Nazionale che nella Juve: perchè?

"Forse si è liberato di alcuni pesi che avverte nella Juve dove si deve vincere per forza. Sono contento per lui perchè ha dimostrato di poter fare parte di questa Nazionale. E in ogni caso sono convinto che possa stare anche nella Juve".