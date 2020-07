esclusiva Berni: "Meglio un pragmatico come Iachini che tanti teorici che rovinano il calcio"

vedi letture

Fabrizio Berni, ex difensore viola è molto chiaro nell'analisi sulla Fiorentina che oggi ha ufficialmente confermato Iachini: "Non mi strappo i capelli, la priorità è l'acquisto di buoni giocatori", dice a TMW. "La Fiorentina ha una buona difesa ma il centrocampo è da rifondare, con un Pulgar che ha avuto un rendimento negativo e un attacco con problemi, indipendentemente dall'acquisto di Cutrone. Ripeto, la squadra non è eccelsa e se la proprietà vuol portare la Fiorentina in Europa serve più che un ottimo allenatore una serie di acquisti di buoni giocatori a centrocampo e in attacco".

Iachini forse non era la primissima scelta...

"Chi pensava di portare a Firenze grandi allenatori faceva un errore perchè i big hanno ingaggi top e chiedono squadre di alto livello, cosa che al momento la Fiorentina non è. Servono passaggi per gradi. E poi se l'alternativa erano allenatori stranieri credo che questi stiano bene dove sono, passa molto tempo prima che si ambientino e i viola tempo non ne hanno".

C'erano anche tecnici italiani...

"Parlando di Giampaolo, io sono per un pragmatico più che per un teorico. Hanno fatto più danni i teorici anche nel calcio che può bastare così... Nella situazione della Fiorentina non c'erano alternative a Iachini, inutile pensare a grandi nomi".