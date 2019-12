© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

“L’esonero di Ancelotti? Il malessere nasce da inizio campionato e si è ampliato con le partite e con la situazione del ritiro. Da fuori è sembrato un tutti contro tutti”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante del Napoli, oggi allenatore Davide Dionigi.

La squadra è sembrata dispiaciuta dell’esonero.

“Questo avvalora la tesi di problemi interni al di là dell’aspetto calcistico”.

Adesso arriva Gattuso.

“Due allenatori diversi nell’aspetto caratteriale e di gestione. Potrebbe essere uno shock nel bene o nel male, è un cambio notevole calcistico e di gestione. Magari darà la scossa per far ripartire il Napoli”.

E lei, mister?

“Ho sbagliato alcune scelte. Quello che mi è stato proposto fin adesso non è andato a conciliarsi con ciò che cercavo. Normale che voglia rientrare per tornare a ripetere quanto fatto prima di qualche errore di scelta. Oggi l’allenatore deve essere bravo a capire i posti dove va a lavorare, non tanto nella scelta del progetto. Sicuramente bisogna guardare dove c’è la voglia di proporre un calcio che va verso una nuova direzione. E dove si ha la possibilità di lavorare dove c’è una società forte dal punto di vista della gestione”.