ESCLUSIVA TMW - Esposito: "Napoli, servirebbe uno psicologo. Ora calma"

© foto di Lorenzo Marucci

Il Napoli troverà il Barcellona in Champions agli ottavi mentre in campionato è chiamato a rialzarsi rapidamente. "Credo che come avversario, il Barça fosse il peggiore che potesse capitare", dice a TMW Salvatore Esposito, ex centrocampista partenopeo. "Il calcio comunque non è una scienza esatta e se la squadra di Gattuso ripete le partite giocate col Liverpool ha delle chance. Non ci sono molte possibilità ma vanno giocate"

Che cosa deve succedere ora?

"Ora tutti devono calmarsi, tranquillizzarsi, altrimenti è un macello"

Gattuso che cosa potrà fare in questa situazione?

"Mi auguro possa fare tanto. Ma ci vorrebbe forse uno psicologo. Va capito lo strappo tra la società e i giocatori. Il tecnico credo debba insistere sul 4-3-3 se è vero che i calciatori vogliono quel modulo".

Che idea si è fatto sulla crisi di Insigne?

"E' nel calderone con gli altri. Lui è napoletano, capitano. Ed è più criticato di altri. Le cose non vanno bene e senza tranquillità non gli riesce quel che prima era capace di fare".

Da ex viola invece che pensa del pari di ieri dei viola contro l'Inter?

"Quando è arrivato il gol dell'uno a uno ero felicissimo. Anche perchè in caso contrario forse l'allenatore sarebbe stato cacciato mentre i giocatori sono con il tecnico. Questo è un buon risultato anche per la serenità della squadra che ultimamente era venuta a mancare. Cambiare allenatore produrrebbe poco: un nuovo tecnico ti fa fare due giri di campo in più e basta anche perchè i giocatori sono quelli e nessuno inventa nulla".