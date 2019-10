ESCLUSIVA TMW - Foschi: "Gasp e lo sfogo? I mali del calcio sono altri"

© foto di Chiara Biondini

Tanti temi nel corso della chiacchierata a TMW con Rino Foschi, ds di grande esperienza che inizia a raccontarci il suo punto di vista sulla Champions: "La Juve stasera giocherà una bella partita e sono convinto che abbia tutte le carte in regola per far bene in questa competizione. Quanto all'Atalanta,continua a far grandi prestazioni. Fa scuola di calcio. E' in un girone duro, però la squadra ha una mentalità ben precisa, gioca bene e riesce a dare spettacolo".

Che pensa però delle parole polemiche di Gasperini di questi giorni? Hanno fatto rumore...

"Adesso si vuol far passare Gasperini per quello che non è. A mio parere non ha detto niente di così grave. E Immobile non deve arrabbiarsi. E' un bravissimo ragazzo ma bisogna anche capire che Gasp ha detto certe cose in un momento particolare. E non bisogna essere permalosi. Le parole di Gasperini vanno interpretate: non voleva offendere nessuno. Altri, nel mondo del calcio, dicono tante cose e poi passano inosservati... Non ne farei un dramma. I mali nel calcio sono altri"

Passando al Torino, che succede alla squadra?

"Cairo è un presidente e un personaggio forte, cresciuto nel tempo. Il Toro ha avuto alti e bassi ma Cairo sta facendo un bellissimo lavoro. In estate ha tenuto tutti e ora pretende. Sa quel che vuole. Purtroppo la squadra non si sta esprimendo o comunque non sta ottenendo i risultati attesi".

Mazzarri inizia ad essere a rischio? I tifosi invocano Gattuso...

"Cairo fa fatica a cambiare allenatore. Gattuso piace ai tifosi perchè ha quel carattere che rispecchia l'anima granata. Avrebbe le caratteristiche ideali per il Torino, è un buonissimo allenatore ed è il tecnico che sognano. Un domani lo vedrei bene però aspetterei ancora un po'. Adesso si stanno muovendo anche troppe critiche a Mazzarri".