ESCLUSIVA TMW - Ilicic miglior centrocampista della A, Mangia: "Ora è maturo"

Josip Ilicic è il miglior centrocampista della Serie A per TuttoMercatoWeb. Giocando sulla linea dei trequartisti - e svariando molto sulla sinistra - l'ex Palermo ha dimostrato tutto il suo valore. "Qualitativamente non c'erano mai stati dubbi - spiega Devis Mangia, suo ex allenatore in rosanero - però ora è cresciuto in esperienza, si è completato. Con me era al secondo anno di Italia, alla sua prima esperienza lontano da casa, aveva 23 anni, era giovane. Già in quelle stagioni aveva fatto qualche gol, la base era importante, grazie all'aiuto degli allenatori è migliorato in continuità".

Forse è anche il ruolo.

"Nel sistema di gioco di Gasperini si esaltano ancora di più le caratteristiche, prima giocava dietro due attaccanti. Va detto che ha perso una parte ella stagione per l'infezione alla bocca".

Che persona era Ilicic?

"Molto riservato, tranquillo. Penso che avesse bisogno di ambientarsi e crescere, per lui non era facile. La situazione a Palermo, poi, era sempre in ebollizione".