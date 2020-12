esclusiva Katia Serra: "Juve, l'equilibrio sta arrivando. Milan? Non è in testa per caso"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuta Katia Serra, ex calciatore e opinionista. Tanti i temi trattati nel corso della chiacchierata a partire da un eventuale ritorno di Pogba alla Juve: "Credo che in un centrocampo come quello della Juve e con le sue caratteristiche di inserimento e le sua capacità nel colpo di testa possa essere un valore aggiunto. Comunque credo che l'obiettivo di Pirlo sia quello di trovare l'equilibrio per far giocare quei giocatori con caratteristiche che si completano per esprimere poi il potenziale. Ieri ad esempio meno punte ma più centrocampisti in grado di far rimanere i reparti corti e stretti e creare equilibrio".

E il futuro di Dybala come lo vede?

"Deve star bene fisicamente per fare la differenza. In prospettiva visto che è ancora giovane andrebbe trattenuto perchè potrebbe essere fondamentale nei prossimi tre-quattro anni"

La lotta scudetto come le sembra?

"E' presto per sbilanciarsi comunque il Milan ha costruito soprattutto un'unità e una compattezza fondamentale. E anche i ricambi sono all'altezza. Non è in testa per caso. Il Sassuolo? E' un progetto in crescita, la squadra impone il suo gioco. Si è un po' fermata nelle ultime due gare ma sarà protagonista fino alla fine".

