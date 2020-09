esclusiva Maifredi: "Pirlo bell'esordio, McKennie super. Col 9 sara 4-2-3-1 più che 3-3-1-3"

vedi letture

Buona la prima per la Juve di Pirlo. Nessun problema nel superare la Samp. E Gigi Maifredi da ex bianconero che conosce bene il tecnico juventino dice a TMW: "E' andato tutto bene, la squadra ha giocato una buona gara e ha segnato chi doveva segnare. Kulusevski si è presentato nel modo giusto e non ci sono state grandi difficoltà. E' stato l'esordio, sognato, eccezionale. E credo che andrea sia stato contento di quel che ha visto in campo. Era la prima e tutto può essere migliorato ma una vittoria aiuta".

Pirlo ha fatto anche scelte coraggiose a livello di formazione...

"McKennie è un grandissimo giocatore, è stata una bella intuizione prenderlo. Ha rapidità, si mette al servizio della squadra, si inserisce. e' stata una piacevole sorpresa per chi non lo conosceva ancora. Frabotta ha giocato l'anno scorso nell'Under23, ha buon fisico, piedi discreti e se lo metti in un organico solido può fare un'ottima figura".

Guardando la Juve di ieri che cosa è emerso delle idee di Pirlo?

"E' emerso che la Juve cerca di fare la parttita e anche quando subisce è sempre pronta poi a creare gioco. i bianconeri procedono con un gioco ragionato, basato su dei concetti. E da parte dei calciatori c'è buona disponibilità. Però ripeto era la prima gara e non fa testo".

Quando arriva il centravanti sarà una Juve diversa

"Sì, poi ci sarà da inserire Dybala. Credo che alla fine giocherà con un 4-2-3-1 con Kulusevski, Dybala e Ronaldo alle spalle del centravanti. Poi devi scegliere i due centrali davanti alla difesa. Ci sarebbe anche il 3-3-1-3 ma c'è bisogno di molte prove per vedere se è possibile farlo alla Van Gaal che aveva Litmanen nel ruolo in cui potrebbe giocare Dybala".