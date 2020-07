esclusiva Micillo: "Futuro Sarri? La Juve è sorniona, sa sempre sorprenderti..."

Pareri interessanti quelli di Davide Micillo, ex portiere cresciuto nella Juventus e poi negli ultimi anni a lungo preparatore dei portieri nelle giovanili bianconere. L'ex estremo difensore esprime le sue sensazioni sul presente e il futuro della squadra di Sarri. "In campionato la Juve l'ha fatta da padrona e non era facile dopo tutto quel che è successo - dice a TMW - in Champions invece non sarà facile col Lione e poi passato magari lo spavento potrà giocarsela nelle gare secche".

E' una Juve che però prende troppi gol...

"Sì, questo è un dato preoccupante perchè guardando i numeri, da Conte ad Allegri, hanno sempre vinto con squadre forti a livello difensivo. Serve più attenzione e sicuramente Sarri starà lavorando in questo senso, considerato che non lascia nulla al caso. E' chiaro che va anche ricordato che lo stop del campionato ha creato problemi quasi a tutti. Tornando alla Champions la Juve ha giocato molte partite a differenza del Lione che ha fatto solo qualche amichevole. Ci sono molti pro a favore della Juve e vari contro per quel che riguarda il Lione. Vediamo".

Il futuro di Sarri: c'è chi sottolinea che con un ko col Lione la sua avventura in bianconero non continuerà...

"Non posso saperlo però conosco la Juve avendola vissuta prima da giocatore e poi da dipendente negli ultimi anni. Devo dire che la Juve ti sorprende sempre. Nessuno o quasi avrebbe pensato che poteva prendere un big come CR7 e invece poi lo ha preso. Bisogna stare attenti. Ci sono certamente allenatori top che il club vorrebbe ingaggiare. Poi magari succede che cambiano lo stesso il tecnico anche se Sarri dovesse far bene. La Juve è molto sorniona, sa nascondere tutto e poi all'improvviso fa il colpo. Ripeto, è chiaro che per Sarri sarà molto importante andare avanti in Champions. Ma è anche vero che alla Juve molto probabilmente non sono molto contenti per le ultime gare e per come Inter e Atalanta si sono riavvicinate..."