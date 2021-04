esclusiva Micillo: "Dea, se parte Gollini punta su Carnesecchi. Solo in Italia abbiamo paura"

L'Atalanta studia il futuro anche per il ruolo del portiere. Gollini potrebbe a fine stagione salutare e provare una nuova esperienza in un'altra squadra importante. Le ipotesi per una sua eventuale sostituzione non mancano. "Diciamo che per i problemi fisici che ha dovuto sopportare non è stata un'annata perfetta per lui, è stato sfortunato", dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com Davide Micillo, ex portiere dei bergamaschi. "Non ha potuto trovare continuità a causa credo dell'infortunio. Dispiace se dovrà andar via, resta uno dei nostri giovani portieri più interessanti. Il suo rendimento vero è quello dell'anno scorso"

Musso, Cragno, Perin: si parla di questi portieri per la sua eventuale sostituzione...

"A me verrebbe da dire che potrebbe esserci anche Carnesecchi. L'Atalanta ci ha abituato a crescere giocatori e poi a gettarli nella mischia"

E lui è pronto?

"Carnesecchi è pronto, siamo solo noi in Italia ad avere paura: se uno è bravo, è bravo. Carnesecchi è un ragazzo che non ha problemi emotivi e gestire un'annata importante come quella dell'Atalanta per lui non sarebbe un grosso problema. Ripeto, è un problema nostro: guardiamo le ultime partite di Champions e quanti diciannovenni c'erano in campo... Noi li invidiamo e diciamo: 'perchè non lo facciamo anche noi?'

Il ruolo del portiere però è più delicato?

"E' un discorso che ormai non vale più nel senso che rispetto ad anni fa nel settore c'è un'analisi diversa e molto più approfondita del ruolo, con continue rivisitazioni al video delle tue partite. Se uno è forte è forte. Non si può sempre aspettare che un giocatore arrivi ai 25-26 anni. Il Buffon della situazione nasce di rado ma ce ne sono forti e a 20-21 anni vanno fatti giocare. Poi sono portieri molto capaci anche quelli che citavamo prima ma Carnesecchi un po' di esperienza ormai l'ha fatta"