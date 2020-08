ESCLUSIVA TMW - Minguella, storico agente di Messi: "Inter, Juve, PSG o City? Alla fine resta al Barça"

esclusiva Minguella, storico agente di Messi: "Inter, Juve, PSG o City? Alla fine resta al Barça"

Josep Maria Minguella, ex agente di Lionel Messi, ex dirigente ed ex candidato alla presidenza del Barça, ha concesso un'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com per parlare del futuro della Pulga. Niente Manchester City né Inter, niente Paris Saint-Germain né Juventus: per lo storico procuratore spagnolo il campione di Rosario alla fine non si muoverà da Barcellona. Almeno fino al 2021.

Questa la sua anticipazione ai nostri microfoni: "Mi sbilancio: per me oggi ci sono molte più possibilità che Messi resti al Barcellona fino al 2021 piuttosto che andarsene subito. Il Barça ha già deciso e sono convinto che difenderà fino alla fine la sua scelta, Leo ha un contratto e neanche i suoi avvocati sono sicuri che possa trasferirsi senza il pagamento della famosa clausola da 700 milioni di euro".

Lei ha seguito i primi passi di Messi nella Masia... Avrebbe mai immaginato di vederlo, un giorno, rompere col club della sua vita?

"È stato sorprendente e inaspettato, mentirei se dicessi che non è stato così. Eppure la mia lunga esperienza nel mondo del calcio mi ha insegnato che può sempre succedere di tutto, ma proprio di tutto. Il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus è stato solo l'esempio più recente, nel sistema calcio niente è impossibile".

Domani alle ore 10 l'intervista integrale a Josep Maria Minguella su TMW!