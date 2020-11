esclusiva Nani: "Tra CR7 e Ibra scelgo lo svedese. E' un grande uomo squadra"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Gianluca Nani che da ds esperto ha risposto anche alla domanda su chi preferirebbe tra CR7 e Ibra: "Prenderei lo svedese perchè è uomo squadra oltre che un grande attaccante. Ha 40 anni e fa partite pazzesche, è la conferma che la classe non va via. Chiaramente CR7 è straordinario, ha vinto palloni d'oro a ripetizione, però Ibra è anche uomo spogliatoio e fa sentire la sua presenza in campo al di là dei suoi gol e delle sue giocate"

Guardando al campionato il Sassuolo è secondo in classifica ma De Zerbi non vuol firmare per nessun traguardo...

"Fa bene perchè si sta divertendo e la squadra esprime il miglior calcio d'Italia con Roma e Milan. E' un campionato anomalo, si gioca senza tifosi e tante formazioni devono rinunciare a determinati calciatori. Si dimezzano certe distanze e possono esserci delle sorprese. Un po' come quando in Inghilterra il titolo lo vinse il Leicester. Se il Sassuolo vince lo scudetto sarebbe una sorpresa e sarebbe bello perchè il calcio vive anche di queste storie e in più significherebbe rompere l'egemonia di certe squadre che vincono sempre. Lo dico ovviamente da tifoso del calcio".