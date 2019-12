ESCLUSIVA TMW - Oliveros (Cope): "BVB? Inter più forte. Vidal? Resta al Barça"

Fonte: dall'inviato a San Siro

In Spagna, nel mondo del giornalismo sportivo, Manuel Oliveros è una vera e propria istituzione. Oggi è la voce di Cadena Cope per tutte le gare del Barcellona e alle spalle ha una serie infinita di partite (anche della Spagna) e di competizioni internazionali raccontate via etere. Inviato speciale a Milano per la sfida di questa sera fra Inter e Barça, ai microfoni di TMW ha voluto anticipare i temi di una partita tanto importante per i nerazzurri quanto leggera per i blaugrana.

Impossibile non iniziare dall’assenza di Leo Messi e degli altri titolari. In Germania qualcuno si starà mordendo le mani… “E’ vero, l’Inter ha la fortuna di trovare un Barça senza Messi, che fra l’altro recentemente ha fatto benissimo segnando il gol vittoria con l’Atletico e la tripletta al Maiorca. Non c’è che dire, un gran vantaggio per l‘Inter. Però è il calendario e ognuno ha ciò che merita. Per me il Borussia Dortmund non può lamentarsi, perché è vero che ha vinto 3-2 in Germania contro l’Inter, ma ha pure perso 2-0 qui a Milano. Ognuno ha ciò che si merita…”.

Ma alla fine, secondo lei, chi merita la seconda posizione e quindi gli ottavi di Champions? Inter o Borussia Dortmund? “Il Borussia Dortmund ha fatto un gran lavoro in casa propria col Barça. Mentre al Camp Nou no, la squadra era in crisi. Dall’altra parte l’Inter che senza dubbio meritava un miglior risultato nell’andata, nel secondo tempo il Barça è venuto fuori ma il risultato finale fu ingannevole. Secondo me è più forte l’Inter e in teoria dovrebbero passare i nerazzurri, che per di più hanno il vantaggio di reti nello scontro diretto”.

Uno dei temi del match è sicuramente Lautaro Martinez. Nelle scorse ore alcuni media spagnoli hanno parlato addirittura di un incontro fra Barça e Inter per il Toro. Secondo lei sarebbe l’ideale sostituto futuro di Luis Suarez?

“Sì, sicuramente. Ma se l’Inter affronterà il Real Madrid si parlerà di Lautaro come possibile sostituto futuro di Benzema. Se affronterà il PSG sarà il ricambio di Cavani. Abbiamo chiesto a Godin di Lautaro, abbiamo chiesto a Valverde di Lautaro… la verità è che oggi uno è l’attaccante dell’Inter e l’altro del Barcellona. E Luis Suarez l’altro giorno ha fatto un partidazo tremendo”.

Ancora mercato, in chiusura. L’Inter ha seguito, in momenti diversi, Vidal e Rakitic. Ovvero i due giocatori del Barcellona dati in partenza a gennaio… “Non credo partiranno. L’abbiamo chiesto a Valverde, se partirà in prestito Alena non puoi pensare di cedere anche Vidal e Rakitic, se hai l’obiettivo di vincere Champions, Liga e Copa del Rey. La squadra non può perdere due centrocampisti del genere. Alena partirà quasi certamente, quindi gli altri due resteranno a Barcellona”.